Составь и запиши пять предложения на тему птицы весной.используй словосочетание

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Составь и запиши пять предложения на тему птицы весной.используй словосочетание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной на деревья в лес прилетают грачи. удивительный запах стоит в лесу.Все лесные жители слушают пение птиц.чистыми голосами раздается по лесу.Или заботливые родители начинают строить гнезда.ес весной удивительный, во многом это заслуга звонких голосов птиц. Удивительный запах разносится по всему пространству. А лесные жители пытаются понять, в какую сторону изменится погода. Все наполнено птичьими чистыми голосами. А заботливые родители-скворцы учат своих детей летать.
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