Первая половина19века какой год
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Первая половина19века какой год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800-1850 года это первая половина XX! века)
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