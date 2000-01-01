Какой из политических процессов прошел в первое послевоенное десятилетие в СССР? 1 процесс по ленинградскому делу 2 шахтинское дело 3 процесс над партией эсеров 4 процесс над тухачевым и другими военачальниками красной армии

История

Какой из политических процессов прошел в первое послевоенное десятилетие в СССР? 1 процесс по ленинградскому делу 2 шахтинское дело 3 процесс над партией эсеров 4 процесс над тухачевым и другими военачальниками красной армии

Автор: Гость