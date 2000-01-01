Какой из политических процессов прошел в первое послевоенное десятилетие в СССР? 1 процесс по ленинградскому делу 2 шахтинское дело 3 процесс над партией эсеров 4 процесс над тухачевым и другими военачальниками красной армии
История
Какой из политических процессов прошел в первое послевоенное десятилетие в СССР? 1 процесс по ленинградскому делу 2 шахтинское дело 3 процесс над партией эсеров 4 процесс над тухачевым и другими военачальниками красной армии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идет о так называемом "Ленинградском деле" 1949 года (2000 арестованных - 200 в итоге расстреляли)
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