Одна машина 360 т кирпича переведет за 60рейсов,а другая машина за 40 рейсов.За сколько рейсов обе машины перевезет этот кирпич,если будут выполнять работу вместе?
Математика
Одна машина 360 т кирпича переведет за 60рейсов,а другая машина за 40 рейсов.За сколько рейсов обе машины перевезет этот кирпич,если будут выполнять работу вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 360:60=6 (т)-перевозит 1 машина за один рейс. 2) 360:40=9 (т)-перевозит 2 машина. 3) 6+9=15 (т)-перевозят обе машины за один рейс. 4) 360:15=24 (р)-перевезут этот кирпич. думаю правильно
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