Одна машина 360 т кирпича переведет за 60рейсов,а другая машина за 40 рейсов.За сколько рейсов обе машины перевезет этот кирпич,если будут выполнять работу вместе?

Математика

Одна машина 360 т кирпича переведет за 60рейсов,а другая машина за 40 рейсов.За сколько рейсов обе машины перевезет этот кирпич,если будут выполнять работу вместе?

Автор: Гость