Найдите разность чисел 17 и 7 первый класс
Математика
Найдите разность чисел 17 и 7 первый класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-7=10 Всё очень-очень... просто.
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