Как пишеться по англиский слово меня,мне

Английский язык
Как пишеться по англиский слово меня,мне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня переводится- me мне-to me
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