как пишется "плохоскрываемое раздражение"?я думаю слитно,а вы?
Русский язык
как пишется "плохоскрываемое раздражение"?я думаю слитно,а вы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плохо скрываемое раздражение - раздельно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
УКАЖИТЕ НА КАКОЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ГЛАГОЛЫ-ПЕРЕЗЯБНИШЬ, СОГНЁШЬ, БРЕДЁШЬ, СКИНЕШЬ, ЗАБЕРЁШЬСЯ,СИДИШЬ, СЛЫШИШЬ: В КАКОМ ВРЕМЕНИ, ЧИСЛЕ И ЛИЦЕ ОНИ СТОЯТ.
Литература
Придумайте историю, которая могла бы произойти с Пеппи Длинныйчулок. 10- 15 предложений Зарание большое спасибо
Геометрия
В трапеции ABCD диагональ BD является биссектрисой прямого угла ADC. Найдите отношение диагонали BC к стороне AB трапеции,если угол BAD=30 градусам