1.7х+21+3,1х=57 решите уравнение
Математика
1.7х+21+3,1х=57 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.7х+21+3,1х=57 4.8х+21=57 4.8х=57-21 4.8х=36 х=36:4.8 х=7.5
Гость:
1,7х+21+3,1=57 4,8х+21=57 4,8х=57-21 4,8х=36 х=36 : 4,8 х=7,5
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