Будут ли являться гомологами бутан и циклобутан? Ответ поясните
Химия
Будут ли являться гомологами бутан и циклобутан? Ответ поясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У гомологов циклопарафинов должен быть единый цикл. У циклобутана из 4-х метиленовых групп, замкнутых в кольцо. Например, метилциклобутан. У бутана нормальная цепь, он не может быть гомологом циклобутана.
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