Масса 5 пакетов с пряниками такая же как и масса 8 пачек печенья . Найди массу одной пачки печения если масса пакета с пряниками 240 г?ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

Математика

Масса 5 пакетов с пряниками такая же как и масса 8 пачек печенья . Найди массу одной пачки печения если масса пакета с пряниками 240 г?ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

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