Масса 5 пакетов с пряниками такая же как и масса 8 пачек печенья . Найди массу одной пачки печения если масса пакета с пряниками 240 г?ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Математика
Масса 5 пакетов с пряниками такая же как и масса 8 пачек печенья . Найди массу одной пачки печения если масса пакета с пряниками 240 г?ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*240=1200( масса пакетов с пряниками)1200/8=150( Масса пачки печенья)
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