КАК ПИШИТСЯ ВЪЁТСЯ ИЛИ ВЬЁТСЯ

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КАК ПИШИТСЯ ВЪЁТСЯ ИЛИ ВЬЁТСЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вьётся-так как слышен мягкий знак
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