Сложить 5 предложений со словом Днепр.
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Сложить 5 предложений со словом Днепр.
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Футбольный клуб Днепр является одним из лучших на Украине
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