Беларуские космоннафты

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Пётр Ильич Климук Родился в деревне Комаровка Брестской областиБелорусской ССР (ныне — Республика Беларусь).Отец партизанил и погиб в 1944 году при освобождении польского города Радома. Первые годы жизни прошли в оккупации. Детские и школьные годы провёл в родной деревне.В 1959 году закончил среднюю школу и поступил в школу первоначального обучения лётчиков, а затем стал курсантом Черниговского высшего военного училища лётчиков имени Ленинского комсомола. В 1964 году окончил его с отличием. Затем служил в авиационных частях Советской Армии.Зачислен в отряд космонавтов в 1965 году. Прошёл полный курс общекосмической подготовки и подготовки к космическим полётам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют». Совершил три космических полёта в качестве командира экипажа. Первый космический полёт совершил с 18 по 26 декабря1973 года вместе с бортинженером В. В. Лебедевым на космическом корабле «Союз-13». Продолжительность полёта составила 7 дней 20 часов 55 минут 35 секунд.В январе 1975 года входил в состав резервного экипажа космического корабля «Союз-17». В апреле 1975 года был дублёром командира корабля при неудачном старте корабля «Союз-18-1». Свой второй полёт в космос совершил с 24 мая по 26 июля 1975 года совместно с бортинженером В. И. Севастьяновым на космическом корабле «Союз-18-2» к орбитальной станции «Салют-4». Продолжительность пребывания в космосе составила 62 дня 23 часа 20 минут 8 секунд. В дальнейшем проходил подготовку к полётам по программе «Интеркосмос».Свой третий полёт в космос совершил с 27 июня по 5 июля 1978 года в качестве командира международного экипажа совместно с космонавтом-исследователем, гражданином Польской Народной Республики М. Гермашевским на космическом корабле «Союз-30» к орбитальной станции «Салют-6» для совместной работы с её экипажем — В. В. Ковалёнком и А. С. Иванченковым. Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 2 часа 2 минуты 59 секунд. Всего за 3 полёта в космос налетал 78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды.С 30 марта 1976 года — заместитель командира отряда космонавтов ЦПК по политической части, с 24 января 1978 — заместитель начальника ЦПК — начальник политотдела Центра. 3 апреля 1991 года в связи с расформированием политорганов в армии переведён на должность начальника военно-политического отдела, заместителя начальника ЦПК. С 12 сентября 1991 по сентябрь 2003 — начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.Депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва.Народный депутат СССР (1989—1991). Семья[править | править вики-текст] Сын — полковник Климук Михаил Петрович, атташе по вопросам обороны, военно-воздушный атташе посольства Российской Федерации в Великобритании (по состоянию на август 2012 г.)[2] Внуки — Климук Сергей Михайлович и Климук Андрей Михайлович Награды[править | править вики-текст] Дважды Герой Советского Союза (1973, 1975) Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2 марта 2000) — за большие заслуги перед государством в развитии отечественной пилотируемой космонавтики[3] Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996)Три ордена Ленина (1973, 1975, 1978) Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1984) Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность[4] Орден «За службу Родине» II степени (Белоруссия, 15 июля 2002) — за заслуги в развитии и укреплении научно-технического и военного сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией[5] Орден Дружбы народов (Белоруссия, 16 июля 2007) — за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией[6] Орден «Крест Грюнвальда» I степени (ПНР, 1978) Орден Благородства (Казахстан, 1995) Орден Почётного легиона II степени (Франция, 2004) Две медали «Братство по оружию» (ПНР) Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР) Медаль «100-летие падения Османского ига» (НРБ) Медаль «От благодарного афганского народа» (1988) Государственная премия СССР (1978) — за цикл работ по медицинскому обоснованию и внедрению комплекса методов и средств профилактики неблагоприятного влияния невесомости на организм человека, обеспечивших возможность осуществления длительных пилотируемых космических полётов премия Ленинского комсомола (1978) — за сценарий документального фильма «Обычный космос»