Туристы прошли 24 км.за день первой воны прошли 3/8 всего пути, а за другый 2/3 того что прошли за первый день остаток пути воны преодолели за третий день. сколько километров прошли туристы за первые два дня? Помогите!
Математика
Туристы прошли 24 км.за день первой воны прошли 3/8 всего пути, а за другый 2/3 того что прошли за первый день остаток пути воны преодолели за третий день. сколько километров прошли туристы за первые два дня? Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
1)28/8*3=9(км)за 1-ый день 2)9/3*2=6(км)за 2-ой день 3)9+6=15(км)за два дня
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