Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина одной стороны 455 мм,что в 7 раз больше длины другой стороны. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!!))))

Математика

Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина одной стороны 455 мм,что в 7 раз больше длины другой стороны. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!!))))

Автор: Гость