Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина одной стороны 455 мм,что в 7 раз больше длины другой стороны. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!!))))
Математика
Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина одной стороны 455 мм,что в 7 раз больше длины другой стороны. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!!))))
Ответ(ы):
Гость:
45,5 см * 7= 318,5 см 318,5*45,5=14491,75 см что есть 14 м 49 дец 1,75 см
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