Помогите................ вычислить определенный интеграл

Алгебра
Помогите................ вычислить определенный интеграл
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Гость:
Решение смотри во вложениииииииииииииииии
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