Убедитесь в том что верны равенства 26/65=2/5 266/665=2/5"
Математика
Убедитесь в том что верны равенства 26/65=2/5 266/665=2/5"
Ответ(ы):
Гость:
1) 26/65=2/5 должно соблюдаться равенство: 26*5=65*2 130=130- равенство верно 2) 266/665=2/5 должно соблюдаться равенство: 266*5=665*2 1330=1330-равенство верно
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