Составить предложение со словами дождливый и утро
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Составить предложение со словами дождливый и утро
Ответ(ы):
Гость:
Я пошла в школу когда было дождливое утро. Было ясное утро. Вечер был дождливым.
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