На каком опыте можно убедиться что органические вещества передвигается по лубу с??ебля
Биология
На каком опыте можно убедиться что органические вещества передвигается по лубу с??ебля
Ответ(ы):
Гость:
ЕСЛИ,например положить веточку в воду и оставить на какое либо время,то когда веточку достанешь,то будет видно,что нижняя ее часть набухнет-это и доказывает,что органические вещества проходят по лубу (и также стеблям)растений
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