На каком опыте можно убедиться что органические вещества передвигается по лубу с??ебля

Биология
На каком опыте можно убедиться что органические вещества передвигается по лубу с??ебля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЕСЛИ,например положить веточку в воду и оставить на какое либо время,то когда веточку достанешь,то будет видно,что нижняя ее часть набухнет-это и доказывает,что органические вещества проходят по лубу (и также стеблям)растений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Беларуские космоннафты
Ответить
Математика
Убедитесь в том что верны равенства 26/65=2/5 266/665=2/5"
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словами дождливый и утро
Ответить
Математика
Туристы прошли 24 км.за день первой воны прошли 3/8 всего пути, а за другый 2/3 того что прошли за первый день остаток пути воны преодолели за трет...
Ответить
Русский язык
Овощи Фрукты звуковой анализ
Ответить