Что такое начальная форма

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Что такое начальная форма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма - не определённая форма . Например -  предложение  У меня не было собаки .  Собаки - начальная форма собака
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