Что такое начальная форма
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Что такое начальная форма
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма - не определённая форма . Например - предложение У меня не было собаки . Собаки - начальная форма собака
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