Как по английски будет юбка футболка и колготки

Английский язык
Как по английски будет юбка футболка и колготки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Skirt - юбка T-shirt - футболка Tights - колготки
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