Как по английски будет юбка футболка и колготки
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Как по английски будет юбка футболка и колготки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Skirt - юбка T-shirt - футболка Tights - колготки
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