ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Какие функции выполняет носовая полость? Выберите три верных ответа из шести. 1) газообмен 2) очищение воздуха 3) создание звука 4) обогащение воздуха кислородом 5) согревание воздуха ...
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Какие функции выполняет носовая полость? Выберите три верных ответа из шести. 1) газообмен 2) очищение воздуха 3) создание звука 4) обогащение воздуха кислородом 5) согревание воздуха 6) увлажнение воздуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) газообмен т.к с помощью нос. полости мы вдыхаем и выдыхаем воздух.
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