Сколько будет ctg 11п/6=
Математика
Сколько будет ctg 11п/6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
•••••••••••••••••• Ctg 11π/6 = -√3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В "Повестях Белкина" рассказчик и безвестные русские люди, рассказы которых он передает, отличаются отзывчивостью и чуткостью. Кто из героев повест...
Английский язык
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПИСЬМО НА АНГЛИСКОМ С ПРЕВОДОМ ОБ ОТДЫХЕ НАПРИМЕР ТОЛЬКА Я НА РУССКОМ НАПИШУ ДОРОГИЕ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ. Я ПОЛУЧИЛА МНОГО ...
Українська мова