В "Повестях Белкина" рассказчик и безвестные русские люди, рассказы которых он передает, отличаются отзывчивостью и чуткостью. Кто из героев повести "Станционный смотритель" не остался равнодушным к беде Самсона Вырина? найдите...
Литература
В "Повестях Белкина" рассказчик и безвестные русские люди, рассказы которых он передает, отличаются отзывчивостью и чуткостью. Кто из героев повести "Станционный смотритель" не остался равнодушным к беде Самсона Вырина? найдите в тексте повести эпизоды, подтверждающие ваш ответ
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