В "Повестях Белкина" рассказчик и безвестные русские люди, рассказы которых он передает, отличаются отзывчивостью и чуткостью. Кто из героев повести "Станционный смотритель" не остался равнодушным к беде Самсона Вырина? найдите...

Литература
В "Повестях Белкина" рассказчик и безвестные русские люди, рассказы которых он передает, отличаются отзывчивостью и чуткостью. Кто из героев повести "Станционный смотритель" не остался равнодушным к беде Самсона Вырина? найдите в тексте повести эпизоды, подтверждающие ваш ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это сам автор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Скласти у зошиті порівняльну таблицю критерії для порівняння: Лютарство Кальвінізм основні положення вчення у яких країнах поширилося ППППП...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!!! ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ. 1. Eще не тронутые увяданием георгины, гордо высились перед окном 2. Не умолкающий рокот кузнечиков за...
Ответить
География
Помогите!!! срочно! география 7 класс назовите реки с координатами ( 3 ю.ш. 30*в.д; 9*с.ш 11*з.д; 12* ю.ш 27* в.д: 28* ю.ш и 29*в.д) пожалуйста оче...
Ответить
Русский язык
Звуко буквенный разбор слова научишься
Ответить
Русский язык
Составь предложение плывут к морякам земле
Ответить