ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПИСЬМО НА АНГЛИСКОМ С ПРЕВОДОМ ОБ ОТДЫХЕ НАПРИМЕР ТОЛЬКА Я НА РУССКОМ НАПИШУ ДОРОГИЕ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ. Я ПОЛУЧИЛА МНОГО ПИСЬМ ОТ ВАС. ПРИВЕТ ВАМ ИЗ ГРЕЦИИ.МЫ ХОРОШО ПРОВОДИМ ЛЕТО ЗДЕСЬ
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ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПИСЬМО НА АНГЛИСКОМ С ПРЕВОДОМ ОБ ОТДЫХЕ НАПРИМЕР ТОЛЬКА Я НА РУССКОМ НАПИШУ ДОРОГИЕ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ. Я ПОЛУЧИЛА МНОГО ПИСЬМ ОТ ВАС. ПРИВЕТ ВАМ ИЗ ГРЕЦИИ.МЫ ХОРОШО ПРОВОДИМ ЛЕТО ЗДЕСЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dear grandmother and grandfather. Новая строка. I have got many letters from you. Greetings from Greece. We have a good summer here. Ну... Вроде так.
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