ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПИСЬМО НА АНГЛИСКОМ С ПРЕВОДОМ ОБ ОТДЫХЕ НАПРИМЕР ТОЛЬКА Я НА РУССКОМ НАПИШУ ДОРОГИЕ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ. Я ПОЛУЧИЛА МНОГО ПИСЬМ ОТ ВАС. ПРИВЕТ ВАМ ИЗ ГРЕЦИИ.МЫ ХОРОШО ПРОВОДИМ ЛЕТО ЗДЕСЬ

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ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПИСЬМО НА АНГЛИСКОМ С ПРЕВОДОМ ОБ ОТДЫХЕ НАПРИМЕР ТОЛЬКА Я НА РУССКОМ НАПИШУ ДОРОГИЕ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ. Я ПОЛУЧИЛА МНОГО ПИСЬМ ОТ ВАС. ПРИВЕТ ВАМ ИЗ ГРЕЦИИ.МЫ ХОРОШО ПРОВОДИМ ЛЕТО ЗДЕСЬ

Автор: Гость