Что относится к экономической сфере общественной жизни? 1)возникновение христиан??тва 2) публикация предвыборной программы 3) меры помощи пенсионерам 4) банковский кризис

Обществознание
Что относится к экономической сфере общественной жизни? 1)возникновение христиан??тва 2) публикация предвыборной программы 3) меры помощи пенсионерам 4) банковский кризис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Банковский кризис.
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