Ребзя, решите, кто что знает, буду благодарен! 90б!
Алгебра
Ребзя, решите, кто что знает, буду благодарен! 90б!
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№5: А=1 Б=3 В=2 №7: -2,6 №8: 3 №9:48 №10:15
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