Опис лелеки на укр.мові.Срочно!
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Опис лелеки на укр.мові.Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лелека це великий гарний птах у нього довга шия виликі ноги великий дзьоб я дуже люблю дивитись як лелека гарно літає. Лелека це національний птах України
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