Какова длительность лунного затмения?

Физика
Какова длительность лунного затмения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальная теоретически возможная продолжительность полной фазы лунного затмения составляет 108 минут.
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