Какова длительность лунного затмения?
Физика
Какова длительность лунного затмения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальная теоретически возможная продолжительность полной фазы лунного затмения составляет 108 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В "Повестях Белкина" рассказчик и безвестные русские люди, рассказы которых он передает, отличаются отзывчивостью и чуткостью. Кто из героев повест...
Английский язык
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПИСЬМО НА АНГЛИСКОМ С ПРЕВОДОМ ОБ ОТДЫХЕ НАПРИМЕР ТОЛЬКА Я НА РУССКОМ НАПИШУ ДОРОГИЕ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ. Я ПОЛУЧИЛА МНОГО ...
Українська мова