В школе целый год работал кружок рукоделия, где учили шить, вязать крючком и плест?? макраме. Кружок посещали 150 девочек, каждая из которых чему-нибудь научилась. В конце года оказалось, что 120 девочек научились шить, 100-вяз...
Математика
В школе целый год работал кружок рукоделия, где учили шить, вязать крючком и плест?? макраме. Кружок посещали 150 девочек, каждая из которых чему-нибудь научилась. В конце года оказалось, что 120 девочек научились шить, 100-вязать крючком и 90-плести макраме. О каком колличестве девочек можно сказать, что они наверняка научились всем трем видам творчества?
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Гость:
Прогуляй уроки кекк бек или мек
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