В школе целый год работал кружок рукоделия, где учили шить, вязать крючком и плест?? макраме. Кружок посещали 150 девочек, каждая из которых чему-нибудь научилась. В конце года оказалось, что 120 девочек научились шить, 100-вяз...

Математика

В школе целый год работал кружок рукоделия, где учили шить, вязать крючком и плест?? макраме. Кружок посещали 150 девочек, каждая из которых чему-нибудь научилась. В конце года оказалось, что 120 девочек научились шить, 100-вязать крючком и 90-плести макраме. О каком колличестве девочек можно сказать, что они наверняка научились всем трем видам творчества?

Автор: Гость