Как по беларуски будет ставить ик або ык в словах зайчик пальчик
Беларуская мова
Как по беларуски будет ставить ик або ык в словах зайчик пальчик
Ответ(ы):
Гость:
Зайчик корень зай- суффикс -чик окончание нулевое основа зайчик пальчик корень паль- суффикс -чик окончание нулевое основа пальчик апельсинчик корень апельсин- суффикс -чик окончание нулевое основа - апельсинчик
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