Следы невиданных зверей,избушка там на курьих ножках стоит без окон и дверей.выпи??и слова с безударными гласными в корне напиши проверочные слова

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Следы невиданных зверей,избушка там на курьих ножках стоит без окон и дверей.выпи??и слова с безударными гласными в корне напиши проверочные слова
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Ответ(ы):
Гость:
Следы-след, зверей-зверь, стоит-стоя, дверей-дверь,
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