Двухметровый прямолинейный проводник,по которому течет ток силой 0,4 A,находится в однородном магнитном поле. На проводник со стороны поля действует сила,по модулю равная 0.4 H,а вектор индукции магнитного поля перпендикулярен ...

Физика
Двухметровый прямолинейный проводник,по которому течет ток силой 0,4 A,находится в однородном магнитном поле. На проводник со стороны поля действует сила,по модулю равная 0.4 H,а вектор индукции магнитного поля перпендикулярен проводнику. Найти модуль и направление вектора индукции магнитного поля.
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