Синоним к слову сочетанию большой мороз

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Синоним к слову сочетанию большой мороз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Холод.............................. с:
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