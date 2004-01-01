Напишите пожалуйста сочинение рассуждение по тексту: Приносят ли аисты счастье? СРОЧНО

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На зданиях в Гааге, часто можно увидеть изображение белого аиста. Оно встречается на кирпичных стенах и на плитке домов, в виде статуэток и украшений, логотипов компаний и спортивных клубов. Вопрос напрашивается сам собой: что же значит белый аист для Гааги? Многочисленные луга, озера, поля и болота, расположенные в непосредственной близости от Гааги, на протяжении веков были настоящим раем для аистов, где они могли найти в изобилии еду. Да, и для самого города, белый аист всегда были привычным атрибутом, птиц подкармливали и приручали. Аистов, с подрезанными крыльями, использовали для наведения порядка на рыбном рынке, которые подъедали рыбу, оставшуюся после его закрытия, благодаря чему улицы, в центре города, были чистыми. Теперь они наблюдают за порядком с уличных указателей. Видите, на самом верху? Помимо своего основного предназначения - доставлять в дом детей, белый аист известен, как птица, которая приносит счастье. В средние века существовало поверье: если аисты вили гнездо на крыше дома, считалось, что в нем поселится счастье и благополучие. Жители Гааги часто сами устраивали для аистов искусственные насесты, чтобы привлечь удачу в дом. Возможно это поверье и стало основным аргументом, при выборе белого аиста городским символом. С 1816 года, эта перелетная птица красуется на официальном гербе города. В описание герба значится: “На золотом щите изображен белый аист, держащий в клюве черного угря. Сверху щит украшен античной короной и охраняется двумя золотыми львами.” Если кто-то не в курсе, угорь – это длинная рыба, больше похожая на змею, которая раньше в большом количестве водилась в прудах и привлекала птиц, питающихся рыбой. Правда, большинство аистов, изображенных на зданиях, под это описание, мягко говоря, не совсем подходят. В XX веке, белые аисты исчезли из Гааги и долгое время их не было видно, но в 2004 году, после 85-летнего отсутствия, аисты вновь появились в парке, что находится в центре города, недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. А, в конце мая того же года, у аистов вылупились двое птенцов - впервые с 1928 года. Хочется верить, что это к удаче А, Вы верите в то, что белый аист приносит счастье?