Когда говорят по сеньке и шапка

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Знатность рода бояр в старой Руси можно было легко установить по высоте их меховых "горлатных" (горлатными они назывались потому, что мех для них брался с горла убитого зверя) шапок. Чем знатней и сановней был вельможа, тем выше вздымалась над его головой такая шапка. Простой народ не имел права (да и средств) на ношение этих роскошных шапок из куньего, бобрового или собольего меха. Отсюда и родились пословицы: "По Сеньке и шапка" или "По Ерёме и колпак", то есть: каждому честь по заслугам.