Пожалуйста!! проверочные слова к словам насЕление,сотАвляло,увЕличилось,перевАлило,рАвняться
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Пожалуйста!! проверочные слова к словам насЕление,сотАвляло,увЕличилось,перевАлило,рАвняться
Ответ(ы):
Гость:
Новосёлы, составить, величие, вал, равен.
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