В автобусе ехало 36 человек. На первой остановке вышла треть пассажиров. На второй ??становке - половина от оставшегося числа пассажиров. Сколько человек осталось в автобусе после второй остановки, если ни на одной из остановок...
Математика
В автобусе ехало 36 человек. На первой остановке вышла треть пассажиров. На второй ??становке - половина от оставшегося числа пассажиров. Сколько человек осталось в автобусе после второй остановки, если ни на одной из остановок не вошёл не один пассажир?
Ответ(ы):
Гость:
1)36:3=12 , 2)36-12=24 , 3)24:2=12
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