В автобусе ехало 36 человек. На первой остановке вышла треть пассажиров. На второй ??становке - половина от оставшегося числа пассажиров. Сколько человек осталось в автобусе после второй остановки, если ни на одной из остановок...

Математика

В автобусе ехало 36 человек. На первой остановке вышла треть пассажиров. На второй ??становке - половина от оставшегося числа пассажиров. Сколько человек осталось в автобусе после второй остановки, если ни на одной из остановок не вошёл не один пассажир?

Автор: Гость