Как по разному( по фамилии, по имени ,по отчеству словом уменьшительно ласкательной окраской могут обратиться к вашим родителям знакомым соседям разные люди? Составьте 5 предложений с различными обращениями адресованное одному ...
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Как по разному( по фамилии, по имени ,по отчеству словом уменьшительно ласкательной окраской могут обратиться к вашим родителям знакомым соседям разные люди? Составьте 5 предложений с различными обращениями адресованное одному лицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: Петровы , добрый день , давно не виделись . 2:Голубушки , вечного счастья вам и много детей 3:
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