Сочинение Етим Эмин на лезгинском

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Етим Эмин является классиком лезгинской поэзии. Настоящее имя поэта Магомед-Эмин, впоследствии он принял литературный псевдоним "Етим", что в переводе на русский язык означает - "Сирота".Будущий поэт родился в селe Цилингар бывшего Кюринского ханства в 1838-году. Первоначальное образование он получил у своего отца, который был грамотным человеком. Дальнейшее образование Магомед-Эмин получил в Кеанском и Алкадарском медресе. Здесь он занимался не только Кораном, также изучал восточные языки. Взрослая жизнь поэта прошла в селе Ялцуг, где после смерти отца, он работал на его месте т.е. был кадием села. Творчество Етима Эмина подразделяется на несколько направлений, но главенствующее место занимает лирика. Литературные критики считают его непревзойденным лириком в лезгинской литературе. Его стихотворения, такие как "Дустариз", "Заз сабур гуз", "Билбил", "Тюкезбан", "Гюзел Тамум","Бахтавар" и другие любимы народом до сегодняшнего дня. Лезгинский народ с большой любовью слушает песни на его слова.В расцвете творческих сил Етим Эмин заболел тяжелым недугом. Несмотря на огромные старания врачей, не смогли его спасти. В 1885-ом году поэт умер. Его похоронили на кладбище родного селения.