Помогите найти все части речи в тексте Летом я был на Азовском море. На пляже познакомился с сёрферами, у них там что-то вроде местного сёрф-клуба. Они дали мне несколько уроков сёрфинга, и я попробовал сёрфить. Это было так зд...

Русский язык

Помогите найти все части речи в тексте Летом я был на Азовском море. На пляже познакомился с сёрферами, у них там что-то вроде местного сёрф-клуба. Они дали мне несколько уроков сёрфинга, и я попробовал сёрфить. Это было так здорово! Я там даже сёрф купил. Теперь продолжу тренировки следующим летом. А пока я посещают сёрфовый сайт и следу за настоящими соревнованиями по сёрфенгу в Австравили и США.

Автор: Гость