Помогите найти все части речи в тексте Летом я был на Азовском море. На пляже познакомился с сёрферами, у них там что-то вроде местного сёрф-клуба. Они дали мне несколько уроков сёрфинга, и я попробовал сёрфить. Это было так зд...
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Помогите найти все части речи в тексте Летом я был на Азовском море. На пляже познакомился с сёрферами, у них там что-то вроде местного сёрф-клуба. Они дали мне несколько уроков сёрфинга, и я попробовал сёрфить. Это было так здорово! Я там даже сёрф купил. Теперь продолжу тренировки следующим летом. А пока я посещают сёрфовый сайт и следу за настоящими соревнованиями по сёрфенгу в Австравили и США.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом-сущ,я-местоимение,был-глагол,на-предлог,Азовском-прилагательное, море-сущ,на-предлог,пляже-сущ, познакомился-глагол,с- предлог, серферами-сущ, у - предлог, них- местоимение, там-предлог, что то - , вроде -частица,местного-сущ,серф-клуба-сущ, они-местоимение, дил-глаг,мне - местоимен, уроков-сущ,серфинга-сущ, я - союз, я -местоимен,пробовал-глаг,было-глаг, так-нареч, здорово-нареч, даже-нареч, купил-глаг, продолжу- глаг ( дальше сам(-а)
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