Как будет по английскому дома нет света

Английский язык
Как будет по английскому дома нет света
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дома нет света- There is no light at home.
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