212 - 216 нужно просто решение
Физика
212 - 216 нужно просто решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
212. Дано: V=2 л p кер = 800 кг/м.куб Найти m кер Решение: m=V*p 2 литра = 0,002 м.куб. m = 0.002 * 800 = 1,6 Ответ: 1,6 кг керосина в 2х литровой банке 216. l=1мa=2 смm=ρV, V=l*S=l*a^2m=ρ*l*a^2=7800*1*0.02^2=3.12 кг
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