Почему рыцарское занятие осуждали:католическая церковь и короли

Гость: Гость:

мой ответ : В рыцарских турнирах, пусть они и не были настоящей битвой, их участники должны были проявить свою доблесть и другие качества, соответствующие идеалу настоящего рыцаря. А рыцарь должен быть силен, искусен в верховой езде и боевых приемах, воинствен и даже свиреп по отношению к врагу, добр к слабым и щедр. На турнире он хотел показать себя, стать известным и получить награду. Все эти качества и цели не соответствовали традиционным христианским нравственным требованиям: быть кротким, умеренным, не ставить земное выше небесного. Наконец, на турнирах рыцари гибли, получали раны, тратили силы и время — и все это ради суетного желания прославиться вместо того, чтобы воевать, например, за веру Христову в Святой земле или в другом месте.