Задача. Дано натуральное число N (1lt;=Nlt;=100000). Требуется написать программу, опре??еляющую для N, какая цифра больше – первая или последняя. Формат входных данных: В единственной строке задано число N. Формат выходн...

Информатика

Задача. Дано натуральное число N (1lt;=Nlt;=100000). Требуется написать программу, опре??еляющую для N, какая цифра больше – первая или последняя. Формат входных данных: В единственной строке задано число N. Формат выходных данных: В единственной строке необходимо вывести один символ: =, если цифры одинаковые, lt;, если первая цифра меньше последней, gt;, если первая цифра больше последней.

Автор: Гость