Задача. Дано натуральное число N (1lt;=Nlt;=100000). Требуется написать программу, опре??еляющую для N, какая цифра больше – первая или последняя. Формат входных данных: В единственной строке задано число N. Формат выходн...
Информатика
Задача. Дано натуральное число N (1lt;=Nlt;=100000). Требуется написать программу, опре??еляющую для N, какая цифра больше – первая или последняя. Формат входных данных: В единственной строке задано число N. Формат выходных данных: В единственной строке необходимо вывести один символ: =, если цифры одинаковые, lt;, если первая цифра меньше последней, gt;, если первая цифра больше последней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n,k:integer; begin readln(n); k:=n mod 10; n:=n div 10; while n>10 do n:=n div 10; if k=n then writeln('=') else if n<k then writeln('<') else writeln('>'); end. Пример: 652843 >
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