Умоляю пожалуйста помогите лайк лучший ответ 267
Математика
Умоляю пожалуйста помогите лайк лучший ответ 267
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5)- вот правильные ответы,потому что там получаются чётные числа,а они делятся на 2
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