В еачале Стивенсон и не помышлял о создании книги расчитанной на массового читателя предложение для синтаксичческого разбора
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В еачале Стивенсон и не помышлял о создании книги расчитанной на массового читателя предложение для синтаксичческого разбора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вначале (обстоят.) Стивенсон 9подлеж.) и не помышлял (сказ.) о создании (дополн.) книги (дополн.) , \ рассчитанной на массового читателя\ .(определ.) Предлож. повествоват., невоскл., простое, двусоставное, распространенное, осложнено обособленным определением, выражен. причастным оборотом
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