Маленький мальчишка в сером армячишке по дворам шныряет крохи собирает. гуляет в ??оле Да не конь летает на воле Да не птица. над цветком порхает веерком узорным машет.По лужку он важно бродит из воды сухим выходит. носит красн...

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Маленький мальчишка в сером армячишке по дворам шныряет крохи собирает. гуляет в ??оле Да не конь летает на воле Да не птица. над цветком порхает веерком узорным машет.По лужку он важно бродит из воды сухим выходит. носит красные ботинки дарит мягкие перинки. Кто всю ночь по крыше бьет да постукивает и бормочет и поёт убаюкивает. всех на свете обшивает что сошьет не надевает. свет сверкает всех согревает. кто проходит Кто уходит все ее за ручку водят. сделал дыру вырыл нору солнце сияет а он не знает. гладишь ласкается дразнишь кусается. От голайте 10 загадок дам 18 баллов.

Автор: Гость