Заполнителя пропуски в тексте: Пусть a:2=n,где n-натуральное число.Тогда a=2*_.2n, где n-______ число,является формулой для получения чисел,кратных 2.Иначе такие числа называются _____.Остальные натуральные числа при делении н...
Математика
Заполнителя пропуски в тексте: Пусть a:2=n,где n-натуральное число.Тогда a=2*_.2n, где n-______ число,является формулой для получения чисел,кратных 2.Иначе такие числа называются _____.Остальные натуральные числа при делении на 2 дают в остатке_.Такие числа называются______,и их можно получить по формуле: b=2n+___,где n- натуральное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот же вопрос подскажите пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???
Химия