Заполнителя пропуски в тексте: Пусть a:2=n,где n-натуральное число.Тогда a=2*_.2n, где n-______ число,является формулой для получения чисел,кратных 2.Иначе такие числа называются _____.Остальные натуральные числа при делении н...

Математика
Заполнителя пропуски в тексте: Пусть a:2=n,где n-натуральное число.Тогда a=2*_.2n, где n-______ число,является формулой для получения чисел,кратных 2.Иначе такие числа называются _____.Остальные натуральные числа при делении на 2 дают в остатке_.Такие числа называются______,и их можно получить по формуле: b=2n+___,где n- натуральное число.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот же вопрос подскажите пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???
Ответить
Химия
4.12 прошу помогите
Ответить
Математика
Умоляю пожалуйста помогите лайк лучший ответ 267
Ответить
История
Почему это рыцарское занятие осуждали: котолическая церковь и короли?
Ответить
Русский язык
В еачале Стивенсон и не помышлял о создании книги расчитанной на массового читателя предложение для синтаксичческого разбора
Ответить