Заполнителя пропуски в тексте: Пусть a:2=n,где n-натуральное число.Тогда a=2*_.2n, где n-______ число,является формулой для получения чисел,кратных 2.Иначе такие числа называются _____.Остальные натуральные числа при делении н...

Математика

Заполнителя пропуски в тексте: Пусть a:2=n,где n-натуральное число.Тогда a=2*_.2n, где n-______ число,является формулой для получения чисел,кратных 2.Иначе такие числа называются _____.Остальные натуральные числа при делении на 2 дают в остатке_.Такие числа называются______,и их можно получить по формуле: b=2n+___,где n- натуральное число.

Автор: Гость