Записать алгебраическую сумму без скобок и найти его значение: -42+(+19)+(-18)=?
Математика
Записать алгебраическую сумму без скобок и найти его значение: -42+(+19)+(-18)=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19-42-18=41, держите)))
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